Town-by-town totals: How much rain fell in Mass. during record summer soaker?

WORCESTER, Mass. — Record-breaking rainfall drenched parts of Massachusetts on Wednesday, bringing flash flooding and slick travel conditions across the region.
Most of the heaviest rainfall was concentrated north and west of Boston, where some communities were inundated with several inches of rain.
Worcester set a new daily rainfall record, recording 4.56 inches in a single day, according to Boston 25 Meteorologist Shiri Spear.
Scattered showers and downpours are again on tap for Thursday, with another inch of rain possible into Friday in eastern Massachusetts, Spear said in her latest forecast.
So, how much rain fell yesterday in your area? Check a town-by-town list of the highest totals, according to the National Weather Service.
- Belchertown (Hampshire Co.) – 5.21″
- Ashburnham (Worcester Co.) – 5.13″
- Worcester AP (Worcester Co.) – 4.56″
- Sterling (Worcester Co.) – 3.65″
- Ashfield (Franklin Co.) – 3.58″
- Holden (Worcester Co.) – 3.41″
- Pelham (Hampshire Co.) – 3.31″
- Holden (Worcester Co.) – 3.15″
- Auburn (Worcester Co.) – 2.97″
- Turners Falls (Franklin Co.) – 2.85″
- Jefferson (Worcester Co.) – 2.66″
- Turners Falls (Franklin Co.) – 2.65″
- Shelburne Falls (Franklin Co.) – 2.58″
- Webster (Worcester Co.) – 2.52″
- Southampton (Hampshire Co.) – 2.49″
- Northborough (Worcester Co.) – 2.48″
- Fitchburg AP (Worcester Co.) – 2.48″
- Worcester (Worcester Co.) – 2.45″
- Granville (Hampden Co.) – 2.44″
- Easthampton (Hampshire Co.) – 2.25″
- Orange AP (Franklin Co.) – 2.10″
- Easthampton (Hampshire Co.) – 2.09″
- Heath (Franklin Co.) – 2.02″
- Harvard (Worcester Co.) – 1.96″
- Florence (Hampshire Co.) – 1.93″
- Greenfield (Franklin Co.) – 1.91″
- Southbridge (Worcester Co.) – 1.88″
- Lexington (Middlesex Co.) – 1.81″
- Westfield-Barnes AP (Hampden Co.) – 1.77″
- Littleton (Middlesex Co.) – 1.77″
- Tolland (Hampden Co.) – 1.76″
- Lexington (Middlesex Co.) – 1.76″
- Beverly (Essex Co.) – 1.75″
- Chelmsford (Middlesex Co.) – 1.75″
- Greenfield (Franklin Co.) – 1.74″
- Marlborough (Middlesex Co.) – 1.74″
- Southborough (Worcester Co.) – 1.74″
- Turners Falls (Franklin Co.) – 1.71″
- Southborough (Worcester Co.) – 1.67″
- Newtonville (Middlesex Co.) – 1.66″
- Westford (Middlesex Co.) – 1.65″
- Holyoke (Middlesex listing) – 1.65″
- Brighton (Suffolk Co.) – 1.65″
- Bellingham (Norfolk Co.) – 1.63″
- Newton (Middlesex Co.) – 1.62″
- Northampton (Hampshire Co.) – 1.60″
- Ipswich (Essex Co.) – 1.59″
- Acton (Middlesex Co.) – 1.56″
- Franklin (Norfolk Co.) – 1.55″
- Beverly AP (Essex Co.) – 1.53″
- Cambridge (Middlesex Co.) – 1.50″
- Cambridge AWS (Middlesex Co.) – 1.49″
- Amherst (Hampshire Co.) – 1.47″
- Hopkinton (Middlesex Co.) – 1.47″
- Newburyport (Essex Co.) – 1.45″
- Melrose (Middlesex Co.) – 1.45″
- Winthrop (Suffolk Co.) – 1.43″
- Loudville (Hampshire Co.) – 1.34″
- Framingham (Middlesex Co.) – 1.34″
- Westford (Middlesex Co.) – 1.33″
- Stow (Middlesex Co.) – 1.33″
- Waltham (Middlesex Co.) – 1.32″
- Dover (Norfolk Co.) – 1.30″
- Royalston (Worcester Co.) – 1.30″
- Groton (Middlesex Co.) – 1.28″
- Reading (Middlesex Co.) – 1.28″
- Groton (Middlesex Co.) – 1.28″
- Brookfield (Worcester Co.) – 1.28″
- Manchester (Essex Co.) – 1.27″
- Lawrence (Essex Co.) – 1.27″
- Springfield (Hampden Co.) – 1.27″
- Dunstable (Middlesex Co.) – 1.27″
- Blackstone (Worcester Co.) – 1.27″
- Attleboro (Bristol Co.) – 1.25″
- Wellesley (Norfolk Co.) – 1.24″
- Colrain (Franklin Co.) – 1.22″
- Cummington (Hampshire Co.) – 1.22″
- Groveland (Essex Co.) – 1.21″
- Watertown (Middlesex Co.) – 1.20″
- Bedford AP (Middlesex Co.) – 1.20″
- Bradford (Essex Co.) – 1.19″
- Chicopee (Hampden Co.) – 1.19″
- Natick (Middlesex Co.) – 1.19″
- Burlington (Middlesex Co.) – 1.19″
- Hudson (Middlesex Co.) – 1.16″
- Westwood (Norfolk Co.) – 1.15″
- Allston (Suffolk Co.) – 1.15″
- Natick (Middlesex Co.) – 1.15″
- Sudbury (Middlesex Co.) – 1.13″
- Beverly (Essex Co.) – 1.12″
- Gloucester (Essex Co.) – 1.11″
- W Huntington (Hampshire Co.) – 1.11″
- Somerville (Middlesex Co.) – 1.10″
- Acton 2.0 SE (Middlesex Co.) – 1.10″
- Methuen (Essex Co.) – 1.09″
- Milton/Blue Hill (Norfolk Co.) – 1.07″
- East Brimfield Lake (Worcester Co.) – 1.07″
- Needham (Norfolk Co.) – 1.06″
- East Walpole (Norfolk Co.) – 1.04″
- Wrentham (Norfolk Co.) – 1.03″
- Logan AP (Suffolk Co.) – 1.02″
- Walpole (Norfolk Co.) – 1.02″
- Blue Hills (Norfolk Co.) – 1.01″
- Berkley (Bristol Co.) – 1.00″
- Springfield (Hampden Co.) – 1.00″
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