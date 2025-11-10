WEYMOUTH, Mass. — After more than 80 years and just one day before Veterans’ Day, US Army Private Alfred T. Langevin has returned home.

The World War II hero’s remains were identified through DNA analysis this year and now laid to rest alongside family including his sister Irene. A sentiment his nephew, Patrick Thompson, says he can’t even put into words-- a generational reunion.

WWII soldier, Weymouth native returns home, laid to rest after more than 80 years

My mother was , you know that was her little brother you know and when you’re missing. Missing in action there are so many unknowns and what ifs and it was never resolved , so this is bringing it full circle. Bring him home to Weymouth and bury him next to his sister and his grandparents,” said Thompson.

Nearly eight decades later, a procession and military honor was held in the very town Private Langevin was born and raised.

A clear message echoed through the Weymouth community—he will never be forgotten.

“The fact that so many sacrifice in World War 2 for our freedoms and then continued throughout the subsequent wars that we fought and there’s so many veterans out there that we need to support,” said Langevine’s grandniece Aura Lester.

The Keohane Funeral Home is donating the money they received for Langevin’s services to the New England Center and Home for Veterans.

0 of 56 WWII soldier returned home after 81 years (Credit: George Raymond/Town of Weymouth) WWII soldier returned home after 81 years (Credit: George Raymond/Town of Weymouth) WWII soldier returned home after 81 years (Credit: George Raymond/Town of Weymouth) WWII soldier returned home after 81 years (Credit: George Raymond/Town of Weymouth) WWII soldier returned home after 81 years (Credit: George Raymond/Town of Weymouth) WWII soldier returned home after 81 years (Credit: George Raymond/Town of Weymouth) WWII soldier returned home after 81 years (Credit: George Raymond/Town of Weymouth) WWII soldier returned home after 81 years (Credit: George Raymond/Town of Weymouth) WWII soldier returned home after 81 years (Credit: George Raymond/Town of Weymouth) WWII soldier returned home after 81 years (Credit: George Raymond/Town of Weymouth) WWII soldier returned home after 81 years (Credit: George Raymond/Town of Weymouth) WWII soldier returned home after 81 years (Credit: George Raymond/Town of Weymouth) WWII soldier returned home after 81 years (Credit: George Raymond/Town of Weymouth) WWII soldier returned home after 81 years (Credit: George Raymond/Town of Weymouth) WWII soldier returned home after 81 years (Credit: George Raymond/Town of Weymouth) WWII soldier returned home after 81 years (Credit: George Raymond/Town of Weymouth) WWII soldier returned home after 81 years (Credit: George Raymond/Town of Weymouth) WWII soldier returned home after 81 years (Credit: George Raymond/Town of Weymouth) WWII soldier returned home after 81 years (Credit: George Raymond/Town of Weymouth) WWII soldier returned home after 81 years (Credit: George Raymond/Town of Weymouth) WWII soldier returned home after 81 years (Credit: George Raymond/Town of Weymouth) WWII soldier returned home after 81 years (Credit: George Raymond/Town of Weymouth) WWII soldier returned home after 81 years (Credit: George Raymond/Town of Weymouth) WWII soldier returned home after 81 years (Credit: George Raymond/Town of Weymouth) WWII soldier returned home after 81 years (Credit: George Raymond/Town of Weymouth) WWII soldier returned home after 81 years (Credit: George Raymond/Town of Weymouth) WWII soldier returned home after 81 years (Credit: George Raymond/Town of Weymouth) WWII soldier returned home after 81 years (Credit: George Raymond/Town of Weymouth) WWII soldier returned home after 81 years (Credit: George Raymond/Town of Weymouth) WWII soldier returned home after 81 years (Credit: George Raymond/Town of Weymouth) WWII soldier returned home after 81 years (Credit: George Raymond/Town of Weymouth) WWII soldier returned home after 81 years (Credit: George Raymond/Town of Weymouth) WWII soldier returned home after 81 years (Credit: George Raymond/Town of Weymouth) WWII soldier returned home after 81 years (Credit: George Raymond/Town of Weymouth) WWII soldier returned home after 81 years (Credit: George Raymond/Town of Weymouth) WWII soldier returned home after 81 years (Credit: George Raymond/Town of Weymouth) WWII soldier returned home after 81 years (Credit: George Raymond/Town of Weymouth) WWII soldier returned home after 81 years (Credit: George Raymond/Town of Weymouth) WWII soldier returned home after 81 years (Credit: George Raymond/Town of Weymouth) WWII soldier returned home after 81 years (Credit: George Raymond/Town of Weymouth) WWII soldier returned home after 81 years (Credit: George Raymond/Town of Weymouth) WWII soldier returned home after 81 years (Credit: George Raymond/Town of Weymouth) WWII soldier returned home after 81 years (Credit: George Raymond/Town of Weymouth) WWII soldier returned home after 81 years (Credit: George Raymond/Town of Weymouth) WWII soldier returned home after 81 years (Credit: George Raymond/Town of Weymouth) WWII soldier returned home after 81 years (Credit: George Raymond/Town of Weymouth) WWII soldier returned home after 81 years (Credit: George Raymond/Town of Weymouth)

Download the FREE Boston 25 News app for breaking news alerts.

Follow Boston 25 News on Facebook and Twitter. | Watch Boston 25 News NOW

©2025 Cox Media Group