Summer 2026: Town-by-town list of fireworks displays in Massachusetts

Mass. — Fireworks season is officially upon us.
The Fourth of July is fast approaching and many communities around Massachusetts are holding their annual fireworks displays.
Here’s the most recent list of the professional fireworks displays in Massachusetts this summer. And remember, leave it to the professionals.
|City/town
|Date
|Time
|Location
|Rain Date (If Needed)
|Blandford
|6/26/2026
|9:15 PM
|Blandford Fair – 10 North St.
|7/10/2026
|Holyoke
|6/26/2026
|9:15 PM
|Holyoke Community College – 303 Homestead Ave.
|6/27/2026
|Westborough
|6/26/2026
|9:15 PM
|Rogers Field – Forest Lane
|Worcester
|6/26/2026
|Post game
|Polar Park Stadium – 122 Madison St.
|Worcester
|6/26/2026
|Post game
|Fitton Football Stadium – Fitton Ave.
|Braintree
|6/27/2026
|9:30 PM
|Braintree High School - 128 Town St.
|Chicopee
|6/27/2026
|9:30 PM
|Front St.
|Easthampton
|6/27/2026
|9:15 PM
|In field at Molitoris Farm – 95 Park Hill Rd.
|6/28/2026
|Everett
|6/27/2026
|9:00 PM
|Glendale Park – 50 Elm St.
|6/28/2026
|Halifax
|6/27/2026
|9:00 PM
|Halifax Athletic Fields – 470 Plymouth St.
|6/28/2026
|Hanover
|6/27/2026
|9:15 PM
|Ballfields behind Center School – 65 Silver St.
|6/28/2026
|Mashpee
|6/27/2026
|9:00 PM
|Mashpee High School – 500 Old Barnstable Rd.
|6/28/2026
|Middleton
|6/27/2026
|9:20 PM
|Town transfer station – Natsue Way
|6/28/2026
|Millis
|6/27/2026
|9:15 PM
|Baseball field behind High School – 245 Plain St.
|6/28/2026
|Norton
|6/27/2026
|9:00 PM
|Henri A. Yelle Elementary School – 64 West Main St.
|6/28/2026
|Sandwich
|6/27/2026
|9:00 PM
|Baseball Field – Morse Rd.
|Sutton
|6/27/2026
|9:15 PM
|268 Boston Rd.
|Burlington
|6/28/2026
|9:00 PM
|H.S. Practice Field – 123 Cambridge St.
|6/29/2026
|Canton
|6/28/2026
|9:15 PM
|Irish Cultural Center – 200 New Boston Rd.
|6/29/2026
|Waltham
|6/28/2026
|9:00 PM
|Barge in Charles River – 211 Moody St.
|6/29/2026
|Worcester
|6/28/2026
|9:15 PM
|Golf Course – East Mountain St.
|7/12/2026
|Somerville
|6/30/2026
|9:00 PM
|Trum Field – Franey Rd.
|7/01/2026
|Billerica
|7/02/2026
|9:00 PM
|Vietnam Veterans Park – Treble Cove Rd.
|7/11/2026
|Boston
|7/02/2026
|9:00 PM
|Barge off Long Wharf
|7/01/2026
|Chatham
|7/02/2026
|9:00 PM
|Veteran’s Field – 150 Depot Rd.
|Franklin
|7/02/2026
|10:00 PM
|High School – 218 Oak St.
|Lexington
|7/02/2026
|9:30 PM
|Lexington HS Baseball Field – Worthen Rd.
|Lowell
|7/02/2026
|9:00 PM
|Outfield @ LeLacheur Park – 450 Aiken St.
|Marion
|7/02/2026
|9:15 PM
|Golf Course – 11 Point Rd.
|Mashpee
|7/02/2026
|9:00 PM
|New Seabury Country Club - Golf Course – 20 Red Brook Rd.
|North Andover
|7/02/2026
|9:30 PM
|Hayes Stadium – 495 Main St.
|Webster
|7/02/2026
|9:00 PM
|Memorial Beach on Thompson Rd.
|7/03/2026
|Westfield
|7/02/2026
|9:15 PM
|South Middle School – 30 W. Silver St.
|Worcester
|7/02/2026
|9:00 PM
|Bell Hill Park – 196 Belmont St.
|7/05/2026
|Agawam
|7/03/2026
|9:30 PM
|Six Flags – Picnic Grove – 1623 Main St.
|7/05/2026
|Andover
|7/03/2026
|9:20 PM
|Andover H.S. – 80 Shawsheen Rd.
|7/06/2026
|Attleboro
|7/03/2026
|9:00 PM
|1 Blue Pride Way
|7/10/2026
|Fitchburg
|7/03/2026
|9:30 PM
|Top of Rollstone Hill – 46 Pratt Rd.
|7/05/2026
|Freetown
|7/03/2026
|9:00 PM
|Assonet Burial Grounds
|7/11/2026
|Gloucester
|7/03/2026
|9:30 PM
|Fort Area – State Fort Park – 1 Hough Ave.
|7/15/2026
|Hadley
|7/03/2026
|9:15 PM
|300 Stadium Dr.
|7/05/2026
|Haverhill
|7/03/2026
|9:15 PM
|Riverside Park – 163 Lincoln Ave.
|7/05/2026
|Lynn
|7/03/2026
|9:00 PM
|Barge near Red Rock – 76 Marine Blvd.
|7/05/2026
|Manchester
|7/03/2026
|9:15 PM
|Barge 300 yards off Singing Beach
|7/06/2026
|Marion
|7/03/2026
|9:15 PM
|Barge off Silver Shell Beach – Front St.
|9/05/2026
|Mattapoisett
|7/03/2026
|9:00 PM
|Golf Course Driving Range – 63 County Rd.
|7/25/2026
|Needham
|7/03/2026
|9:30 PM
|Needham HS Parking Lot – 609 Webster St.
|New Bedford
|7/03/2026
|9:00 PM
|Barge in New Bedford Harbor
|7/06/2026
|Osterville
|7/03/2026
|9:30 PM
|2 Barges in Tims Cove – Cove Lane
|7/06/2026
|Sharon
|7/03/2026
|9:30 PM
|Barge on Lake Massapoag – 196 Pond St.
|7/05/2026
|South Deerfield
|7/03/2026
|8:45/9:00 PM
|Open Field @ Tree House Brewing – 1 Community Place
|7/11/2026
|South Hadley
|7/03/2026
|9:30 PM
|100 Mosier St.
|Tewksbury
|7/03/2026
|9:30 PM
|Baseball field behind 286 Livingston St.
|7/05/2026
|Walpole
|7/03/2026
|9:30 PM
|Joe Morgan Memorial Field – 220 School St.
|7/05/2026
|Worcester
|7/03/2026
|9:30 PM
|Institute Park – 82 Salisbury St.
|7/05/2026
|Agawam
|7/4/2026
|9:30 PM
|Six Flags - Picnic Grove - 1623 Main Street
|7/10/2026
|Amesbury
|7/4/2026
|9:30 PM
|Woodsom Farm - 223 Lions Mouth Road
|7/5/2026
|Beverly
|7/4/2026
|9:15 PM
|Barge 800′ off West Beach - 121 West Street - Load Site - 43 Water Street, Beverly
|7/5/2026
|Boston
|7/4/2026
|9:40 PM
|7 mini barges & 2 Smith Marine Barges in Charles River - Load Site: 60 Commercial St., Everett
|7/5/2026
|Bridgewater
|7/4/2026
|9:30 PM
|Legion Field - 200 South Street
|N/A
|East Harwich
|7/4/2026
|9:15 PM
|2 Barge off Wequassett Inn - Load site - Cove Landing Road
|7/5/2026
|Edgartown
|7/4/2026
|9:15 PM
|Edgartown Harbor - Load Site: Foss Marine - New Bedford
|7/5/2026
|Lowell
|7/4/2026
|9:00 PM
|Pedestrian Walkway - Aiken Street
|7/5/2026
|Marblehead
|7/4/2026
|9:15 PM
|Barge in Marblehead Harbor - Commercial Street Wharf
|7/5/2026
|Mashpee
|7/4/2026
|9:15 PM
|On golf course - 130 Willowbend Drive
|7/6/2026
|Nahant
|7/4/2026
|9:00 PM
|Bailey’s Point Park: Bass Point Rd, Nahant, MA 01908
|Nantucket
|7/4/2026
|9:00 PM
|Barge off Jetties Beach - Loading: 7 Fish Island, New Bedford
|7/5/2026
|Newton
|7/4/2026
|9:15 PM
|Albemarle Field - 250 Albemarle Road
|7/5/2026
|North Adams
|7/4/2026
|9:15 - 9:45 pm
|400 Curran Highway
|7/5/2026
|Plymouth
|7/4/2026
|9:30 PM
|3 mini barges in Plymouth Harbor - Town Wharf
|7/25/26
|Provincetown
|7/4/2026
|9:00 PM
|Macmillian Pier: 24 MacMillian Wharf, Provincetown, MA 02019
|Salem
|7/4/2026
9:00 PM
|Derby Wharf - 160 Derby Street
|7/18/2026
|Salisbury
|7/4/2026
|10:15 PM
|Salisbury Beach on a barge 1000 ft from shore
|N/A
|Seekonk
|7/4/2026
|9:00 PM
|1782 Fall River Avenue
|7/5/2026
|Springfield
|7/4/2026
9:30 PM
|Memorial Bridge
|7/5/2026
|Wakefield
|7/4/2026
|9:30 PM
|End of Beacon Street
|7/5/2026
|Williamstown
|7/4/2026
|9:15 - 9:45 pm
|Williamstown - Matt Nealy - Taconic Golf Club
|7/5/2026
|Winthrop
|7/4/2026
|9:20 PM
|Coughlin Park Winthrop, MA 01252 42.363980N 70.973271W
|7/5/2026
|Worcester
|7/4/2026
|Post game
|Polar Park Stadium - 122 Madison Street - Outfield Polar Park
|Charlton
|7/5/2026
|9:15 PM
|129 Sturbridge Road, Charlton, MA
|7/12/2026
|Greenfield
|7/5/2026
|9:35 PM
|Poet’s Seat Tower - Mountain Road
|7/6/2026
|Longmeadow
|7/5/2026
|9:00 PM
|On golf course - 700 Wolf Swamp Road
|7/12/2026
|Milford
|7/5/2026
|9:00 PM
|Clark Island - Milford Pond
|7/10/2026
|Groton
|7/6/2026
|9:00 PM
|Athletic field across Lawrence Academy - Main Street
|7/7/2026
|Taunton
|7/8/26
|9:00 PM
|Hopewell Park, 15 Hamilton St. Taunton, MA
|7/9/26
|Worcester
|7/10/2026
|Post game
|Polar Park Stadium - 122 Madison Street - Outfield Polar Park
|Boston
|7/11/2026
|9:00 PM
|2 mini barges off Fan Pier - Load Site: Little Mystic Boat Launch
|7/12/2026
|Clinton
|7/11/2026
|9:15 PM
|Veteran’s Athletic Fields - 275 West Boylston Street
|7/12/2026
|East Brookfield
|7/11/2026
|9:15 PM
|Old Landfill - Connie Mack Drive
|7/12/2026
|East Otis
|7/11/2026
|9:15 PM
|Sargent Road
|7/18/2026
|Methuen
|7/11/2026
|9:30 PM
|Pleasant Valley Street
|7/18/2026
|Melrose
|7/11/2026
|9:00 PM
|Golf Course - 320 Porter Street
|7/12/2026
|Salisbury
|7/11/2026
|10:15 PM
|Salisbury Beach on a barge 1000 ft from shore
|Uxbridge
|7/11/2026
|9:00 PM
|62 Capron Street
|7/12/2026
|Boston
|7/15/2026
|9:00 PM
|2 mini barges off Fan Pier - Load Site: Little Mystic Boat Launch
|7/16/2026
|Salisbury
|7/18/2026
|10:15 PM
|Salisbury Beach on a barge 1000 ft from shore
|Worcester
|7/24/2026
|Post game
|Polar Park Stadium - 122 Madison Street - Outfield Polar Park
|Salisbury
|10:15 PM
|Salisbury Beach on a barge 1000 ft from shore
|Lowell
|9:00 PM
|Outfield @ LeLacheur Park - 450 Aiken Street
|Salisbury
|10:15 PM
|Salisbury Beach on a barge 1000 ft from shore
|Lowell
|9:00 PM
|Outfield @ LeLacheur Park - 450 Aiken Street
|Worcester
|Post game
|Polar Park Stadium - 122 Madison Street - Outfield Polar Park
|Salisbury
|10:15 PM
|Salisbury Beach on a barge 1000 ft from shore
|Worcester
|Post game
|Polar Park Stadium - 122 Madison Street - Outfield Polar Park
|Salisbury
|10:15 PM
|Salisbury Beach on a barge 1000 ft from shore
|Plainville
|9:15 PM
|Telford Park
|Salisbury
|10:15 PM
|Salisbury Beach on a barge 1000 ft from shore
|Worcester
|Post game
|Polar Park Stadium - 122 Madison Street - Outfield Polar Park
|Salisbury
|8/29/2026
|10:15 PM
|Salisbury Beach on a barge 1000 ft from shore
|Salisbury
|10:15 PM
|Salisbury Beach on a barge 1000 ft from shore
|Worcester
|9/18/2026
|Post game
|Polar Park Stadium - 122 Madison Street - Outfield Polar Park
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