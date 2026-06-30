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Summer 2026: Town-by-town list of fireworks displays in Massachusetts

By Boston 25 News Staff
fireworks
Fireworks fire FILE PHOTO: A fire ignited fireworks in a trailer along a Tennessee highway. (happy_author - stock.adobe.com)
By Boston 25 News Staff

Mass. — Fireworks season is officially upon us.

The Fourth of July is fast approaching and many communities around Massachusetts are holding their annual fireworks displays.

Here’s the most recent list of the professional fireworks displays in Massachusetts this summer. And remember, leave it to the professionals.

City/townDateTimeLocationRain Date (If Needed)
Blandford6/26/20269:15 PMBlandford Fair – 10 North St.7/10/2026
Holyoke6/26/20269:15 PMHolyoke Community College – 303 Homestead Ave.6/27/2026
Westborough6/26/20269:15 PMRogers Field – Forest Lane
Worcester6/26/2026Post gamePolar Park Stadium – 122 Madison St.
Worcester6/26/2026Post gameFitton Football Stadium – Fitton Ave.
Braintree6/27/20269:30 PMBraintree High School - 128 Town St.
Chicopee6/27/20269:30 PMFront St.
Easthampton6/27/20269:15 PMIn field at Molitoris Farm – 95 Park Hill Rd.6/28/2026
Everett6/27/20269:00 PMGlendale Park – 50 Elm St.6/28/2026
Halifax6/27/20269:00 PMHalifax Athletic Fields – 470 Plymouth St.6/28/2026
Hanover6/27/20269:15 PMBallfields behind Center School – 65 Silver St.6/28/2026
Mashpee6/27/20269:00 PMMashpee High School – 500 Old Barnstable Rd.6/28/2026
Middleton6/27/20269:20 PMTown transfer station – Natsue Way6/28/2026
Millis6/27/20269:15 PMBaseball field behind High School – 245 Plain St.6/28/2026
Norton6/27/20269:00 PMHenri A. Yelle Elementary School – 64 West Main St.6/28/2026
Sandwich  6/27/20269:00 PMBaseball Field – Morse Rd.
Sutton6/27/20269:15 PM268 Boston Rd.
Burlington6/28/20269:00 PMH.S. Practice Field – 123 Cambridge St.6/29/2026
Canton6/28/20269:15 PMIrish Cultural Center – 200 New Boston Rd.6/29/2026
Waltham6/28/20269:00 PMBarge in Charles River – 211 Moody St.6/29/2026
Worcester6/28/20269:15 PMGolf Course – East Mountain St.7/12/2026
Somerville6/30/20269:00 PMTrum Field – Franey Rd.7/01/2026
Billerica7/02/20269:00 PMVietnam Veterans Park – Treble Cove Rd.7/11/2026
Boston7/02/20269:00 PMBarge off Long Wharf7/01/2026
Chatham7/02/20269:00 PMVeteran’s Field – 150 Depot Rd.
Franklin7/02/202610:00 PMHigh School – 218 Oak St.
Lexington7/02/20269:30 PM  Lexington HS Baseball Field – Worthen Rd.
Lowell7/02/20269:00 PMOutfield @ LeLacheur Park – 450 Aiken St.
Marion7/02/20269:15 PMGolf Course – 11 Point Rd.
Mashpee7/02/20269:00 PMNew Seabury Country Club - Golf Course – 20 Red Brook Rd.
North Andover7/02/20269:30 PMHayes Stadium – 495 Main St.
Webster7/02/20269:00 PMMemorial Beach on Thompson Rd.7/03/2026
Westfield7/02/20269:15 PMSouth Middle School – 30 W. Silver St.
Worcester7/02/20269:00 PMBell Hill Park – 196 Belmont St.7/05/2026
Agawam7/03/20269:30 PMSix Flags – Picnic Grove – 1623 Main St.7/05/2026
Andover7/03/20269:20 PMAndover H.S. – 80 Shawsheen Rd.7/06/2026
Attleboro7/03/20269:00 PM1 Blue Pride Way7/10/2026
Fitchburg7/03/20269:30 PMTop of Rollstone Hill – 46 Pratt Rd.7/05/2026
Freetown7/03/20269:00 PMAssonet Burial Grounds7/11/2026
Gloucester7/03/20269:30 PMFort Area – State Fort Park – 1 Hough Ave.7/15/2026
Hadley7/03/20269:15 PM300 Stadium Dr.7/05/2026
Haverhill7/03/20269:15 PMRiverside Park – 163 Lincoln Ave.7/05/2026
Lynn7/03/20269:00 PMBarge near Red Rock – 76 Marine Blvd.7/05/2026
Manchester7/03/20269:15 PMBarge 300 yards off Singing Beach7/06/2026
Marion7/03/20269:15 PMBarge off Silver Shell Beach – Front St.9/05/2026
Mattapoisett7/03/20269:00 PMGolf Course Driving Range – 63 County Rd.7/25/2026
Needham7/03/20269:30 PMNeedham HS Parking Lot – 609 Webster St.
New Bedford7/03/20269:00 PMBarge in New Bedford Harbor7/06/2026
Osterville7/03/20269:30 PM2 Barges in Tims Cove – Cove Lane7/06/2026
Sharon7/03/20269:30 PMBarge on Lake Massapoag – 196 Pond St.7/05/2026
South Deerfield7/03/20268:45/9:00 PMOpen Field @ Tree House Brewing – 1 Community Place7/11/2026
South Hadley7/03/20269:30 PM100 Mosier St.
Tewksbury7/03/20269:30 PMBaseball field behind 286 Livingston St.7/05/2026
Walpole7/03/20269:30 PMJoe Morgan Memorial Field – 220 School St.7/05/2026
Worcester7/03/20269:30 PMInstitute Park – 82 Salisbury St.7/05/2026
Agawam7/4/20269:30 PMSix Flags - Picnic Grove - 1623 Main Street7/10/2026
Amesbury7/4/20269:30 PMWoodsom Farm - 223 Lions Mouth Road7/5/2026
Beverly7/4/20269:15 PMBarge 800′ off West Beach - 121 West Street - Load Site - 43 Water Street, Beverly7/5/2026
Boston7/4/20269:40 PM7 mini barges & 2 Smith Marine Barges in Charles River - Load Site: 60 Commercial St., Everett7/5/2026
Bridgewater7/4/20269:30 PMLegion Field - 200 South StreetN/A
East Harwich7/4/20269:15 PM2 Barge off Wequassett Inn - Load site - Cove Landing Road 7/5/2026
Edgartown7/4/20269:15 PMEdgartown Harbor - Load Site: Foss Marine - New Bedford7/5/2026
Lowell7/4/20269:00 PMPedestrian Walkway - Aiken Street7/5/2026
Marblehead7/4/20269:15 PMBarge in Marblehead Harbor - Commercial Street Wharf7/5/2026
Mashpee7/4/20269:15 PMOn golf course - 130 Willowbend Drive7/6/2026
Nahant7/4/20269:00 PMBailey’s Point Park: Bass Point Rd, Nahant, MA 01908
Nantucket7/4/20269:00 PMBarge off Jetties Beach - Loading: 7 Fish Island, New Bedford7/5/2026
Newton7/4/20269:15 PMAlbemarle Field - 250 Albemarle Road7/5/2026
North Adams7/4/20269:15 - 9:45 pm400 Curran Highway7/5/2026
Plymouth7/4/20269:30 PM3 mini barges in Plymouth Harbor - Town Wharf7/25/26
Provincetown7/4/20269:00 PMMacmillian Pier: 24 MacMillian Wharf, Provincetown, MA 02019
Salem7/4/2026
9:00 PM		Derby Wharf - 160 Derby Street7/18/2026
Salisbury7/4/202610:15 PMSalisbury Beach on a barge 1000 ft from shoreN/A
Seekonk7/4/20269:00 PM1782 Fall River Avenue7/5/2026
Springfield7/4/2026
9:30 PM		Memorial Bridge 7/5/2026
Wakefield7/4/20269:30 PMEnd of Beacon Street7/5/2026
Williamstown7/4/20269:15 - 9:45 pmWilliamstown - Matt Nealy - Taconic Golf Club7/5/2026
Winthrop7/4/20269:20 PMCoughlin Park Winthrop, MA 01252 42.363980N 70.973271W7/5/2026
Worcester7/4/2026Post gamePolar Park Stadium - 122 Madison Street - Outfield Polar Park
Charlton 7/5/20269:15 PM129 Sturbridge Road, Charlton, MA7/12/2026
Greenfield7/5/20269:35 PMPoet’s Seat Tower - Mountain Road7/6/2026
Longmeadow7/5/20269:00 PMOn golf course - 700 Wolf Swamp Road7/12/2026
Milford7/5/20269:00 PMClark Island - Milford Pond7/10/2026
Groton7/6/20269:00 PMAthletic field across Lawrence Academy - Main Street7/7/2026
Taunton7/8/269:00 PMHopewell Park, 15 Hamilton St. Taunton, MA7/9/26
Worcester7/10/2026Post game Polar Park Stadium - 122 Madison Street - Outfield Polar Park
Boston7/11/20269:00 PM2 mini barges off Fan Pier - Load Site: Little Mystic Boat Launch7/12/2026
Clinton7/11/20269:15 PMVeteran’s Athletic Fields - 275 West Boylston Street7/12/2026
East Brookfield7/11/20269:15 PMOld Landfill - Connie Mack Drive7/12/2026
East Otis7/11/20269:15 PMSargent Road7/18/2026
Methuen7/11/20269:30 PMPleasant Valley Street7/18/2026
Melrose7/11/20269:00 PMGolf Course - 320 Porter Street7/12/2026
Salisbury7/11/202610:15 PMSalisbury Beach on a barge 1000 ft from shore
Uxbridge7/11/20269:00 PM62 Capron Street7/12/2026
Boston7/15/20269:00 PM2 mini barges off Fan Pier - Load Site: Little Mystic Boat Launch7/16/2026
Salisbury7/18/202610:15 PMSalisbury Beach on a barge 1000 ft from shore
Worcester7/24/2026Post gamePolar Park Stadium - 122 Madison Street - Outfield Polar Park
Salisbury10:15 PMSalisbury Beach on a barge 1000 ft from shore
Lowell9:00 PMOutfield @ LeLacheur Park - 450 Aiken Street
Salisbury10:15 PMSalisbury Beach on a barge 1000 ft from shore
Lowell9:00 PMOutfield @ LeLacheur Park - 450 Aiken Street
WorcesterPost gamePolar Park Stadium - 122 Madison Street - Outfield Polar Park
Salisbury10:15 PMSalisbury Beach on a barge 1000 ft from shore
WorcesterPost gamePolar Park Stadium - 122 Madison Street - Outfield Polar Park
Salisbury10:15 PMSalisbury Beach on a barge 1000 ft from shore
Plainville9:15 PMTelford Park
Salisbury10:15 PMSalisbury Beach on a barge 1000 ft from shore
WorcesterPost gamePolar Park Stadium - 122 Madison Street - Outfield Polar Park
Salisbury8/29/202610:15 PMSalisbury Beach on a barge 1000 ft from shore
Salisbury10:15 PMSalisbury Beach on a barge 1000 ft from shore
Worcester9/18/2026Post gamePolar Park Stadium - 122 Madison Street - Outfield Polar Park

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