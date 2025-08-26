Local

Canadian man driving Ferrari arrested for speeding 111 mph in New Hampshire

By Maria Papadopoulos, Boston 25 News
Driver man arrested after crashing Into New Hampshire state trooper (New Hampshire State Police)
TAMWORTH, N.H. — A Canadian man was arrested for speeding more than 100 mph on Route 16 in New Hampshire, state police said Tuesday.

Xinnan Yan, 27, of Markham, Ontario, Canada, was arrested on a charge of reckless driving, state police said.

Yan was transported to the Troop E barracks in Tamworth and later released on personal recognizance bail.

At 6:01 p.m. Friday, Trooper First Class Eric Call was on patrol in Tamworth when he saw a 2024 Ferrari SF9, driven by Yan, traveling northbound at 111 mph in a posted 55 mph zone, state police said.

Yan is scheduled to appear in Ossipee District Court on Oct. 29.

This is a developing story. Check back for updates as more information becomes available.

