ENTER BATTLE OF THE HOLIDAY LIGHTS, AND UPLOAD A PHOTO OF YOUR LIGHT DISPLAY, FOR YOUR CHANCE TO WIN ONE THOUSAND DOLLARS! THE BEST PART? A BOSTON TWENTY-FIVE NEWS METEOROLOGIST WILL FORECAST LIVE FROM THE WINNER’S HOME. SO ENTER NOW, AND GOOD LUCK!
NO PURCHASE NECESSARY. Entry Period: 11/23/26–12/6/26. Public voting: 12/11/26–12/13/26. Open to legal MA and NH residents; 18+. To enter, upload a photo to the contest page at Boston25.com/contests (std. data rates apply). Limit: 1 entry/household. For prize information, restrictions, and official rules: Boston25.com/contests. Sponsor: WFXT (Boston), LLC, 25 Fox Drive, Dedham, MA 02026.
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