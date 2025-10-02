How much house does $500,000 buy you in Worcester?

Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.

These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don't look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.

While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it's not nearly enough. But what about Worcester?

To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in Worcester right now. Listings below $500,000 were included if necessary.

44 Westminster St, Worcester, MA 01605

- Price: $499,900

- 7 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 2,724

- See 44 Westminster St, Worcester, MA 01605 on Redfin.com

100-104 Ashburnham Hill Rd, Fitchburg, MA 01420

- Price: $499,900

- 6 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,976

- See 100-104 Ashburnham Hill Rd, Fitchburg, MA 01420 on Redfin.com

9 Pearl St, Webster, MA 01570

- Price: $500,000

- 6 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,340

- See 9 Pearl St, Webster, MA 01570 on Redfin.com

29 Whitcomb St, Webster, MA 01570

- Price: $500,000

- 6 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,264

- See 29 Whitcomb St, Webster, MA 01570 on Redfin.com

4 Brigham Park, Fitchburg, MA 01420

- Price: $500,000

- 6 bedrooms, 1.5 bathrooms

- Square feet: 4,228

- See 4 Brigham Park, Fitchburg, MA 01420 on Redfin.com

67 E Main St, West Brookfield, MA 01585

- Price: $499,900

- 4 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,554

- See 67 E Main St, West Brookfield, MA 01585 on Redfin.com

410 Porter Pond Rd, Sterling, CT 06377

- Price: $500,000

- 4 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,535

- See 410 Porter Pond Rd, Sterling, CT 06377 on Redfin.com

12 Onset St, Worcester, MA 01604

- Price: $499,900

- 4 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,247

- See 12 Onset St, Worcester, MA 01604 on Redfin.com

15 Cheyenne Rd, Worcester, MA 01606

- Price: $499,900

- 4 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,979

- See 15 Cheyenne Rd, Worcester, MA 01606 on Redfin.com

16 Highland Ave, Holden, MA 01520

- Price: $499,900

- 4 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,740

- See 16 Highland Ave, Holden, MA 01520 on Redfin.com

293 Washington, Warren, MA 01083

- Price: $499,900

- 4 bedrooms, 1 bathroom

- Square feet: 1,502

- See 293 Washington, Warren, MA 01083 on Redfin.com

14 Welch Ave, Rutland, MA 01543

- Price: $499,900

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 1,913

- See 14 Welch Ave, Rutland, MA 01543 on Redfin.com

7 Longworth Rd, Worcester, MA 01602

- Price: $499,900

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 1,620

- See 7 Longworth Rd, Worcester, MA 01602 on Redfin.com

276 Brickyard Rd, Athol, MA 01331

- Price: $499,900

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 1,616

- See 276 Brickyard Rd, Athol, MA 01331 on Redfin.com

424 Lake Ave, Worcester, MA 01604

- Price: $499,900

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,132

- See 424 Lake Ave, Worcester, MA 01604 on Redfin.com

16 Sherwood Rd, Worcester, MA 01602

- Price: $499,900

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,118

- See 16 Sherwood Rd, Worcester, MA 01602 on Redfin.com

382 Malden St, Holden, MA 01520

- Price: $499,900

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,987

- See 382 Malden St, Holden, MA 01520 on Redfin.com

9 Susan Dr, Dudley, MA 01571

- Price: $499,900

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,868

- See 9 Susan Dr, Dudley, MA 01571 on Redfin.com

277 Gorman Rd, Brooklyn, CT 06234

- Price: $499,900

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,500

- See 277 Gorman Rd, Brooklyn, CT 06234 on Redfin.com

247 Green Hollow Rd, Killingly, CT 06239

- Price: $499,900

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,366

- See 247 Green Hollow Rd, Killingly, CT 06239 on Redfin.com

8 Juniper Ln, Moosup, CT 06354

- Price: $499,900

- 3 bedrooms, 1.5 bathrooms

- Square feet: 2,146

- See 8 Juniper Ln, Moosup, CT 06354 on Redfin.com

45 Fruit St, Leominster, MA 01453

- Price: $500,000

- 3 bedrooms, 1.5 bathrooms

- Square feet: 1,267

- See 45 Fruit St, Leominster, MA 01453 on Redfin.com

199 Center Depot Rd, Charlton, MA 01507

- Price: $500,000

- 3 bedrooms, 1 bathroom

- Square feet: 1,544

- See 199 Center Depot Rd, Charlton, MA 01507 on Redfin.com

55 Central Ave, Paxton, MA 01612

- Price: $499,900

- 3 bedrooms, 1 bathroom

- Square feet: 1,459

- See 55 Central Ave, Paxton, MA 01612 on Redfin.com

74 Crisci St, Leominster, MA 01453

- Price: $499,999

- 3 bedrooms, 1 bathroom

- Square feet: 1,094

- See 74 Crisci St, Leominster, MA 01453 on Redfin.com

337 West St, Lunenburg, MA 01462

- Price: $500,000

- 3 bedrooms, 1 bathroom

- Square feet: 1,050

- See 337 West St, Lunenburg, MA 01462 on Redfin.com

102 Harrington Farms Way, Shrewsbury, MA 01545

- Price: $499,900

- 2 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 1,566

- See 102 Harrington Farms Way, Shrewsbury, MA 01545 on Redfin.com

11 Hillside Rd, Northborough, MA 01532

- Price: $499,900

- 2 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,203

- See 11 Hillside Rd, Northborough, MA 01532 on Redfin.com

18 Shore Dr, Spencer, MA 01562

- Price: $499,900

- 2 bedrooms, 1.5 bathrooms

- Square feet: 1,440

- See 18 Shore Dr, Spencer, MA 01562 on Redfin.com

118 Southville Rd, Southborough, MA 01772

- Price: $499,900

- 2 bedrooms, 1.5 bathrooms

- Square feet: 1,170

- See 118 Southville Rd, Southborough, MA 01772 on Redfin.com

This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.