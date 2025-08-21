Town-by-town list: Here’s when Massachusetts students return for the 2025-2026 school year

Alarm clock? Check.
Backpack? Check.
Lunch box? Check.
It’s that time of year again, when local students are trying to squeeze out the last days of summer vacation as they prepare to go back to school.
Here’s an alphabetical town-by-town list of when students in Massachusetts will return to the classroom:
Grades 1-12: Aug. 27
Pre-K and Kindergarten: Sept. 3
Kindergarten and Grades 1-7, Grade 9: Aug. 27
Grades 8 and 10-12: Aug. 28
Grades 1-12: Sept. 4
Pre-K and Kindergarten: Sept. 9
All grades: Aug. 27
Grades 1-12: Aug. 27
Pre-K and Kindergarten: Sept. 2
Grades 1-12, Half of the Kindergarten class: Sept. 2
Half of the Kindergarten class: Sept. 3
Pre-K: Sept. 8
Grades 1-12: Aug. 27
Pre-K and Kindergarten: Sept. 2
Grades 1-12: Sept. 2
Pre-K and Kindergarten: Sept. 4
Grades 1-12: Sept. 2
Kindergarten: Sept. 10
Pre-K: Sept. 11
All students: Aug. 27
Grades 1-12: Aug. 27
Pre-K and Kindergarten: Sept. 2
Grades 1-12: Aug. 27
Kindergarten: Sept. 2
Pre-K: Sept. 8
Grades 1-12: Aug. 27
Pre-K and Kindergarten: Sept. 2
All grades: Sept. 2
Grades 1-12: Aug. 27
Kindergarten staggered first day: Sept. 3 and Sept. 4
Pre-K: Sept. 3
All Kindergarten students report: Sept. 5
Grades 1-12: Aug. 27
Kindergarten: Aug. 28
Pre-K: Sept. 4 and Sept. 5
Grades 1-12: Sept. 3
Kindergarten: Sept. 4 and Sept. 5
Pre-K: Sept. 8
All grades: Aug. 28
Grades 1-12: Sept. 2 (Grades 10-12 virtual) and Sept. 3 (All grades in person)
Pre-K and Kindergarten: Sept. 4
Grades 1-12: Sept. 2
Kindergarten: Sept. 3
Project Support: Sept. 8
UP Academies Dorchester and Holland: Aug. 28
Grades 1-12: Sept. 4
Kindergarten: Sept. 8
Grades 1-12: Aug. 27
Kindergarten: Aug. 28
Pre-K: Sept. 2
Grades 1-6: Aug. 27
Kindergarten: Sept. 2
Grades 1-12: Sept. 3
Pre-K and Kindergarten: Sept. 5
Grades 1-12: Sept. 2
Pre-K and Kindergarten: Sept. 3
Grades 1-12: Sept. 3
Pre-K and Kindergarten: Sept. 10
Grades 1-12: Sept. 2
Kindergarten, half by assignment: Sept. 2 and Sept. 3
Grades 1-12: Sept. 2
Pre-K and Kindergarten: Sept. 8
Grades 1-12: Sept. 2
Pre-K and Kindergarten: Sept. 4
Grades 1-12: Sept. 2
Pre-K and Kindergarten: Sept. 4
Grades 1-12: Aug. 27
Pre-K and Kindergarten: Sept. 3
Grades 1-9: Aug. 26
All grades: Aug. 27
Grades 1-12: Aug. 27
Pre-K and Kindergarten: Sept. 3
Grades 1-12: Aug. 27
Pre-K and Kindergarten: Sept. 2
Grades 1-12: Sept. 2
Kindergarten: Sept. 3
Pre-K: Sept. 8
All Grades: Aug. 27
Grades K-12: Sept. 2
Pre-K: Sept. 8
All grades: Aug. 27
Grades 1-12: Sept. 4
Kindergarten: Sept. 5
Pre-K: Sept. 9 and Sept. 10
Grades 1-12: Aug. 28
PreK/Kindergarten: Sept. 3
Grades 1-12: Sept. 3
Kindergarten: Sept. 5
Preschool: Sept. 9
Grades 1-12: Aug. 27
Pre-K and Kindergarten: Sept. 2
Grades 1-12: Sept. 2
Pre-K and Kindergarten: Sept. 4
Grades 1-12: Sept. 4
Pre-K and Kindergarten: Sept. 10
Grades 1‐12: Sept. 2
Kindergarten: Sept. 3
Pre‐K: Sept. 4
Grades 1-12: Aug. 26
Pre-K and Kindergarten: Sept. 3
Grades 1-12: Aug. 25
Pre-K and Kindergarten: Aug. 27
Grades 1-12: Aug. 27
Grades K-12: Aug. 25
Pre-K: Sept. 8
Grades K-5, Grade 9: Aug. 26
Grades 6-8, 10-12: Aug. 27
Pre-K: Sept. 2
Grades 1-12: Aug. 26
Pre-K and Kindergarten: Sept. 3
Grades 1-12: Aug. 27
Pre-K and Kindergarten: Sept. 1
Grades 1-12: Aug. 27
Pre-K and Kindergarten: Sept. 4
Grades 1-12: Aug. 27
Pre-K and Kindergarten: Sept. 4
Grades K-12: Aug. 27
Pre-K: Sept. 3
Grades 1-12: Sept. 2
Kindergarten: Sept. 3
Pre-Kindergarten: Sept. 8
Grades 9 and 12 only: Aug. 27
Grades 1-8 and Grades 10-11: Aug. 28
Pre-K and Kindergarten: Sept. 2
K-12: Sept. 2
Grades 1-12: Aug. 27
Kindergarten: Aug. 28
Pre-K: Sept. 2
Grades 1-12: Aug. 25
Pre-K and Kindergarten: Sept. 3
Grades 1-9: Sept. 3
Grades 10-12: Sept. 4
Pre-K and Kindergarten: Sept. 8
Grades 1-12: Sept. 2
Pre-K and Kindergarten: Sept. 4
Grade 9 at Salem High, Salem Prep Grade 9, and Grades 1-12 at the Carlton School: Aug. 27
Grades 10-12 at Salem High School: Aug. 28
Pre-K and Kindergarten: Sept. 4
Grades 1-12: Aug. 27
Pre-K and Kindergarten: Sept. 2
All grades: Aug. 26
All grades: Aug. 27
Grades 1-12: Aug. 26
Pre-K and Kindergarten: Sept. 2
Grades 1-6 and Grade 9: Sept. 4
Grades 7-8 and Grades 10-12: Sept. 5
Pre-K and Kindergarten: Sept. 8
Grades 1-12: Aug. 25
Pre-K and Kindergarten: Aug. 28
