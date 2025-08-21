Local

Town-by-town list: Here’s when Massachusetts students return for the 2025-2026 school year

By Maria Papadopoulos, Boston 25 News
Alarm clock? Check.

Backpack? Check.

Lunch box? Check.

It’s that time of year again, when local students are trying to squeeze out the last days of summer vacation as they prepare to go back to school.

Here’s an alphabetical town-by-town list of when students in Massachusetts will return to the classroom:

ABINGTON

Grades 1-12: Aug. 27

Pre-K and Kindergarten: Sept. 3

ACTON-BOXBORO

Kindergarten and Grades 1-7, Grade 9: Aug. 27

Grades 8 and 10-12: Aug. 28

AGAWAM

Grades 1-12: Sept. 4

Pre-K and Kindergarten: Sept. 9

AMESBURY

All grades: Aug. 27

ANDOVER

Grades 1-12: Aug. 27

Pre-K and Kindergarten: Sept. 2

ARLINGTON

Grades 1-12, Half of the Kindergarten class: Sept. 2

Half of the Kindergarten class: Sept. 3

Pre-K: Sept. 8

ASHLAND

Grades 1-12: Aug. 27

Pre-K and Kindergarten: Sept. 2

ATHOL-ROYALSTON

Grades 1-12: Sept. 2

Pre-K and Kindergarten: Sept. 4

ATTLEBORO

Grades 1-12: Sept. 2

Kindergarten: Sept. 10

Pre-K: Sept. 11

AUBURN

All students: Aug. 27

AVON

Grades 1-12: Aug. 27

Pre-K and Kindergarten: Sept. 2

AYER-SHIRLEY

Grades 1-12: Aug. 27

Kindergarten: Sept. 2

Pre-K: Sept. 8

BARNSTABLE

Grades 1-12: Aug. 27

Pre-K and Kindergarten: Sept. 2

BEDFORD

All grades: Sept. 2

BELCHERTOWN

Grades 1-12: Aug. 27

Kindergarten staggered first day: Sept. 3 and Sept. 4

Pre-K: Sept. 3

All Kindergarten students report: Sept. 5

BELLINGHAM

Grades 1-12: Aug. 27

Kindergarten: Aug. 28

Pre-K: Sept. 4 and Sept. 5

BELMONT

Grades 1-12: Sept. 3

Kindergarten: Sept. 4 and Sept. 5

Pre-K: Sept. 8

BERLIN-BOYLSTON

All grades: Aug. 28

BEVERLY

Grades 1-12: Sept. 2 (Grades 10-12 virtual) and Sept. 3 (All grades in person)

Pre-K and Kindergarten: Sept. 4

BILLERICA

Grades 1-12: Sept. 2

Kindergarten: Sept. 3

Project Support: Sept. 8

BOSTON

UP Academies Dorchester and Holland: Aug. 28

Grades 1-12: Sept. 4

Kindergarten: Sept. 8

BOURNE

Grades 1-12: Aug. 27

Kindergarten: Aug. 28

Pre-K: Sept. 2

BOXFORD

Grades 1-6: Aug. 27

Kindergarten: Sept. 2

BRAINTREE

Grades 1-12: Sept. 3

Pre-K and Kindergarten: Sept. 5

BRIDGEWATER-RAYNHAM

Grades 1-12: Sept. 2

Pre-K and Kindergarten: Sept. 3

BROCKTON

Grades 1-12: Sept. 3

Pre-K and Kindergarten: Sept. 10

BROOKLINE

Grades 1-12: Sept. 2

Kindergarten, half by assignment: Sept. 2 and Sept. 3

BURLINGTON

Grades 1-12: Sept. 2

Pre-K and Kindergarten: Sept. 8

CAMBRIDGE

Grades 1-12: Sept. 2

Pre-K and Kindergarten: Sept. 4

CANTON

Grades 1-12: Sept. 2

Pre-K and Kindergarten: Sept. 4

CARVER

Grades 1-12: Aug. 27

Pre-K and Kindergarten: Sept. 3

CHELMSFORD

Grades 1-9: Aug. 26

All grades: Aug. 27

CHELSEA

Grades 1-12: Aug. 27

Pre-K and Kindergarten: Sept. 3

CLINTON

Grades 1-12: Aug. 27

Pre-K and Kindergarten: Sept. 2

COHASSET

Grades 1-12: Sept. 2

Kindergarten: Sept. 3

Pre-K: Sept. 8

CONCORD

All Grades: Aug. 27

DANVERS

Grades K-12: Sept. 2

Pre-K: Sept. 8

DARTMOUTH

All grades: Aug. 27

DEDHAM

Grades 1-12: Sept. 4

Kindergarten: Sept. 5

Pre-K: Sept. 9 and Sept. 10

EAST BRIDGEWATER

Grades 1-12: Aug. 28

PreK/Kindergarten: Sept. 3

EASTON

Grades 1-12: Sept. 3

Kindergarten: Sept. 5

Preschool: Sept. 9

FRAMINGHAM

Grades 1-12: Aug. 27

Pre-K and Kindergarten: Sept. 2

FREETOWN-LAKEVILLE

Grades 1-12: Sept. 2

Pre-K and Kindergarten: Sept. 4

GLOUCESTER

Grades 1-12: Sept. 4

Pre-K and Kindergarten: Sept. 10

HANOVER

Grades 1‐12: Sept. 2

Kindergarten: Sept. 3

Pre‐K: Sept. 4

HAVERHILL

Grades 1-12: Aug. 26

Pre-K and Kindergarten: Sept. 3

HOLYOKE

Grades 1-12: Aug. 25

Pre-K and Kindergarten: Aug. 27

IPSWICH

Grades 1-12: Aug. 27

LAWRENCE

Grades K-12: Aug. 25

Pre-K: Sept. 8

LEXINGTON

Grades K-5, Grade 9: Aug. 26

Grades 6-8, 10-12: Aug. 27

Pre-K: Sept. 2

LOWELL

Grades 1-12: Aug. 26

Pre-K and Kindergarten: Sept. 3

LYNN

Grades 1-12: Aug. 27

Pre-K and Kindergarten: Sept. 1

MALDEN

Grades 1-12: Aug. 27

Pre-K and Kindergarten: Sept. 4

MARLBOROUGH

Grades 1-12: Aug. 27

Pre-K and Kindergarten: Sept. 4

METHUEN

Grades K-12: Aug. 27

Pre-K: Sept. 3

MIDDLEBOROUGH

Grades 1-12: Sept. 2

Kindergarten: Sept. 3

Pre-Kindergarten: Sept. 8

NEW BEDFORD

Grades 9 and 12 only: Aug. 27

Grades 1-8 and Grades 10-11: Aug. 28

Pre-K and Kindergarten: Sept. 2

NEWTON

K-12: Sept. 2

PLYMOUTH

Grades 1-12: Aug. 27

Kindergarten: Aug. 28

Pre-K: Sept. 2

PITTSFIELD

Grades 1-12: Aug. 25

Pre-K and Kindergarten: Sept. 3

QUINCY

Grades 1-9: Sept. 3

Grades 10-12: Sept. 4

Pre-K and Kindergarten: Sept. 8

RANDOLPH

Grades 1-12: Sept. 2

Pre-K and Kindergarten: Sept. 4

SALEM

Grade 9 at Salem High, Salem Prep Grade 9, and Grades 1-12 at the Carlton School: Aug. 27

Grades 10-12 at Salem High School: Aug. 28

Pre-K and Kindergarten: Sept. 4

SOMERVILLE

Grades 1-12: Aug. 27

Pre-K and Kindergarten: Sept. 2

WATERTOWN

All grades: Aug. 26

WELLESLEY

All grades: Aug. 27

WEST BRIDGEWATER

Grades 1-12: Aug. 26

Pre-K and Kindergarten: Sept. 2

WEYMOUTH

Grades 1-6 and Grade 9: Sept. 4

Grades 7-8 and Grades 10-12: Sept. 5

Pre-K and Kindergarten: Sept. 8

WORCESTER

Grades 1-12: Aug. 25

Pre-K and Kindergarten: Aug. 28

This is a developing story. Check back for updates as more information becomes available.

