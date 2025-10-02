How much house does $500,000 buy you in Pittsfield?

Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.

These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don't look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.

While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it's not nearly enough. But what about Pittsfield?

To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in Pittsfield right now. Listings below $500,000 were included if necessary.

119 S Main St, Sheffield, MA 01257

- Price: $499,000

- 6 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 3,184

- See 119 S Main St, Sheffield, MA 01257 on Redfin.com

321 High St, Dalton, MA 01226

- Price: $489,000

- 5 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 3,696

- See 321 High St, Dalton, MA 01226 on Redfin.com

9 Bear Hill Rd, Hinsdale, MA 01235

- Price: $499,000

- 5 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,745

- See 9 Bear Hill Rd, Hinsdale, MA 01235 on Redfin.com

16 Forrest St, North Adams, MA 01247

- Price: $495,000

- 4 bedrooms, 4 bathrooms

- Square feet: 3,000

- See 16 Forrest St, North Adams, MA 01247 on Redfin.com

224 East St, Dalton, MA 01226

- Price: $499,000

- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 2,318

- See 224 East St, Dalton, MA 01226 on Redfin.com

59 Joan Dr, Pittsfield, MA 01201

- Price: $489,900

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,300

- See 59 Joan Dr, Pittsfield, MA 01201 on Redfin.com

149 Kittredge Rd, Pittsfield, MA 01201

- Price: $475,500

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,140

- See 149 Kittredge Rd, Pittsfield, MA 01201 on Redfin.com

33 Eleanor Rd, Pittsfield, MA 01201

- Price: $479,900

- 4 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,197

- See 33 Eleanor Rd, Pittsfield, MA 01201 on Redfin.com

115 Bridge St, Great Barrington, MA 01230

- Price: $499,000

- 4 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,112

- See 115 Bridge St, Great Barrington, MA 01230 on Redfin.com

32 S Main Rd, Otis, MA 01253

- Price: $499,000

- 4 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,800

- See 32 S Main Rd, Otis, MA 01253 on Redfin.com

499 Tamarack Rd, Pittsfield, MA 01201

- Price: $494,700

- 3 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,351

- See 499 Tamarack Rd, Pittsfield, MA 01201 on Redfin.com

2105 S Undermountain Rd, Sheffield, MA 01257

- Price: $495,000

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 3,217

- See 2105 S Undermountain Rd, Sheffield, MA 01257 on Redfin.com

220 N Plain Rd, Great Barrington, MA 01230

- Price: $499,000

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 1,922

- See 220 N Plain Rd, Great Barrington, MA 01230 on Redfin.com

9 Bolton Dr, Lenox, MA 01240

- Price: $499,000

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 1,764

- See 9 Bolton Dr, Lenox, MA 01240 on Redfin.com

235 Algerie Rd, Becket, MA 01223

- Price: $500,000

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 1,440

- See 235 Algerie Rd, Becket, MA 01223 on Redfin.com

40 Curran Rd, Cheshire, MA 01225

- Price: $500,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,670

- See 40 Curran Rd, Cheshire, MA 01225 on Redfin.com

67 Gulf Rd, Lanesborough, MA 01237

- Price: $479,900

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,453

- See 67 Gulf Rd, Lanesborough, MA 01237 on Redfin.com

35 Mechanic St, Great Barrington, MA 01230

- Price: $495,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,992

- See 35 Mechanic St, Great Barrington, MA 01230 on Redfin.com

345 Big Bass Ln, Becket, MA 01223

- Price: $499,900

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,800

- See 345 Big Bass Ln, Becket, MA 01223 on Redfin.com

162 Ymca Rd, Becket, MA 01223

- Price: $499,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,600

- See 162 Ymca Rd, Becket, MA 01223 on Redfin.com

132 Sandisfield Rd, Sandisfield, MA 01255

- Price: $493,500

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,504

- See 132 Sandisfield Rd, Sandisfield, MA 01255 on Redfin.com

26 Manville St, Great Barrington, MA 01230

- Price: $485,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,479

- See 26 Manville St, Great Barrington, MA 01230 on Redfin.com

46 Cobbleview Rd, Williamstown, MA 01267

- Price: $495,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,376

- See 46 Cobbleview Rd, Williamstown, MA 01267 on Redfin.com

Lot 1 North Beckett, Lee, MA 01238

- Price: $499,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,320

- See Lot 1 North Beckett, Lee, MA 01238 on Redfin.com

100 Church St, Lee, MA 01238

- Price: $499,900

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,218

- See 100 Church St, Lee, MA 01238 on Redfin.com

37 Corey Rd, Hancock, MA 01237

- Price: $499,900

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,130

- See 37 Corey Rd, Hancock, MA 01237 on Redfin.com

75 East Rd, Adams, MA 01220

- Price: $499,000

- 3 bedrooms, 1.5 bathrooms

- Square feet: 1,624

- See 75 East Rd, Adams, MA 01220 on Redfin.com

127 Lindley Ter, Williamstown, MA 01267

- Price: $499,900

- 2 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,540

- See 127 Lindley Ter, Williamstown, MA 01267 on Redfin.com

36 Castle Ln, Great Barrington, MA 01230

- Price: $495,000

- 2 bedrooms, 1 bathroom

- Square feet: 960

- See 36 Castle Ln, Great Barrington, MA 01230 on Redfin.com

160 Water St, Williamstown, MA 01267

- Price: $495,000

- 1 bedroom, 1 bathroom

- Square feet: 1,296

- See 160 Water St, Williamstown, MA 01267 on Redfin.com

This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.