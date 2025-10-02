How much house does $500,000 buy you in Pittsfield?

Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.
These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don't look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.
While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it's not nearly enough. But what about Pittsfield?
To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in Pittsfield right now. Listings below $500,000 were included if necessary.
119 S Main St, Sheffield, MA 01257
- Price: $499,000
- 6 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 3,184
- See 119 S Main St, Sheffield, MA 01257 on Redfin.com
321 High St, Dalton, MA 01226
- Price: $489,000
- 5 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 3,696
- See 321 High St, Dalton, MA 01226 on Redfin.com
9 Bear Hill Rd, Hinsdale, MA 01235
- Price: $499,000
- 5 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,745
- See 9 Bear Hill Rd, Hinsdale, MA 01235 on Redfin.com
16 Forrest St, North Adams, MA 01247
- Price: $495,000
- 4 bedrooms, 4 bathrooms
- Square feet: 3,000
- See 16 Forrest St, North Adams, MA 01247 on Redfin.com
224 East St, Dalton, MA 01226
- Price: $499,000
- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 2,318
- See 224 East St, Dalton, MA 01226 on Redfin.com
59 Joan Dr, Pittsfield, MA 01201
- Price: $489,900
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,300
- See 59 Joan Dr, Pittsfield, MA 01201 on Redfin.com
149 Kittredge Rd, Pittsfield, MA 01201
- Price: $475,500
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,140
- See 149 Kittredge Rd, Pittsfield, MA 01201 on Redfin.com
33 Eleanor Rd, Pittsfield, MA 01201
- Price: $479,900
- 4 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,197
- See 33 Eleanor Rd, Pittsfield, MA 01201 on Redfin.com
115 Bridge St, Great Barrington, MA 01230
- Price: $499,000
- 4 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,112
- See 115 Bridge St, Great Barrington, MA 01230 on Redfin.com
32 S Main Rd, Otis, MA 01253
- Price: $499,000
- 4 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,800
- See 32 S Main Rd, Otis, MA 01253 on Redfin.com
499 Tamarack Rd, Pittsfield, MA 01201
- Price: $494,700
- 3 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,351
- See 499 Tamarack Rd, Pittsfield, MA 01201 on Redfin.com
2105 S Undermountain Rd, Sheffield, MA 01257
- Price: $495,000
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 3,217
- See 2105 S Undermountain Rd, Sheffield, MA 01257 on Redfin.com
220 N Plain Rd, Great Barrington, MA 01230
- Price: $499,000
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,922
- See 220 N Plain Rd, Great Barrington, MA 01230 on Redfin.com
9 Bolton Dr, Lenox, MA 01240
- Price: $499,000
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,764
- See 9 Bolton Dr, Lenox, MA 01240 on Redfin.com
235 Algerie Rd, Becket, MA 01223
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,440
- See 235 Algerie Rd, Becket, MA 01223 on Redfin.com
40 Curran Rd, Cheshire, MA 01225
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,670
- See 40 Curran Rd, Cheshire, MA 01225 on Redfin.com
67 Gulf Rd, Lanesborough, MA 01237
- Price: $479,900
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,453
- See 67 Gulf Rd, Lanesborough, MA 01237 on Redfin.com
35 Mechanic St, Great Barrington, MA 01230
- Price: $495,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,992
- See 35 Mechanic St, Great Barrington, MA 01230 on Redfin.com
345 Big Bass Ln, Becket, MA 01223
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,800
- See 345 Big Bass Ln, Becket, MA 01223 on Redfin.com
162 Ymca Rd, Becket, MA 01223
- Price: $499,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,600
- See 162 Ymca Rd, Becket, MA 01223 on Redfin.com
132 Sandisfield Rd, Sandisfield, MA 01255
- Price: $493,500
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,504
- See 132 Sandisfield Rd, Sandisfield, MA 01255 on Redfin.com
26 Manville St, Great Barrington, MA 01230
- Price: $485,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,479
- See 26 Manville St, Great Barrington, MA 01230 on Redfin.com
46 Cobbleview Rd, Williamstown, MA 01267
- Price: $495,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,376
- See 46 Cobbleview Rd, Williamstown, MA 01267 on Redfin.com
Lot 1 North Beckett, Lee, MA 01238
- Price: $499,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,320
- See Lot 1 North Beckett, Lee, MA 01238 on Redfin.com
100 Church St, Lee, MA 01238
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,218
- See 100 Church St, Lee, MA 01238 on Redfin.com
37 Corey Rd, Hancock, MA 01237
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,130
- See 37 Corey Rd, Hancock, MA 01237 on Redfin.com
75 East Rd, Adams, MA 01220
- Price: $499,000
- 3 bedrooms, 1.5 bathrooms
- Square feet: 1,624
- See 75 East Rd, Adams, MA 01220 on Redfin.com
127 Lindley Ter, Williamstown, MA 01267
- Price: $499,900
- 2 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,540
- See 127 Lindley Ter, Williamstown, MA 01267 on Redfin.com
36 Castle Ln, Great Barrington, MA 01230
- Price: $495,000
- 2 bedrooms, 1 bathroom
- Square feet: 960
- See 36 Castle Ln, Great Barrington, MA 01230 on Redfin.com
160 Water St, Williamstown, MA 01267
- Price: $495,000
- 1 bedroom, 1 bathroom
- Square feet: 1,296
- See 160 Water St, Williamstown, MA 01267 on Redfin.com
This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.