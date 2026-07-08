Town-by-town list: Here’s when Massachusetts students return for the 2026-2027 school year

Back to school shopping anyone?

Even though it is only the second week of July, many Massachusetts public schools have already released their calendars for the 2026-2027 academic year.

Here’s an alphabetical town-by-town list of when students in Massachusetts will return to school.

ABINGTON

Grades K-6, 9: Sept. 8

Grades 7-8, 10-12: Sept. 9

ACTON-BOXBORO

Kindergarten and Grades 1-7, Grade 9: Aug. 31

Grades 8 and 10-12: Sept. 1

AGAWAM

Grades 1-12: Sept. 3

Pre-K and Kindergarten: Sept. 9

AMESBURY

Grades K-12: Sept. 2

Pre-K: Sept. 8

ANDOVER

Grades 1-12: Sept. 2

Pre-K and Kindergarten: Sept. 8

ARLINGTON

Grades 1-12, Half of the Kindergarten class: Sept. 2

Half of the Kindergarten class: Sept. 3

Pre-K: Sept. 8

ASHLAND

Grades 1-12: Aug. 31

Pre-K and Kindergarten: Sept. 1

ATHOL-ROYALSTON

Grades 1-12: Aug. 31

Pre-K and Kindergarten: Sept. 2

ATTLEBORO

Grades 1-12: Aug. 31

Kindergarten: Sept. 9

Pre-K: Sept. 10

AUBURN

All students: Sept. 2

AVON

Grades 1-12: Aug. 31

Pre-K and Kindergarten: Sept. 8

AYER-SHIRLEY

Grades 1-12: Aug. 26

Kindergarten: Aug. 31

Pre-K: Sept. 8

BARNSTABLE

Grades 1-12: Sept. 2

Pre-K and Kindergarten: Sept. 8

BEDFORD

All grades: Sept. 2

BELCHERTOWN

Grades 1-12: Sept. 2

Kindergarten staggered first day: Sept. 9

Pre-K: Sept. 9

All Kindergarten students report: Sept. 10

BELLINGHAM

All Grades: Aug. 26

BELMONT

Grades 1-12: Sept. 2

Half of the Kindergarten class: Sept. 3

Half of the Kindergarten class: Sept. 4

Pre-K: Sept. 8

BERLIN-BOYLSTON

Grades 1-12: Aug. 26

Pre-K and Kindergarten: Aug. 27

BEVERLY

Grades 1-12: Sept. 2 (Grades 10-12 virtual) and Sept. 3 (All grades in person)

Pre-K and Kindergarten: Sept. 8

BILLERICA

Grades 1-12: Sept. 2

Kindergarten: Sept. 8

Project Support: Sept. 10

BOSTON

UP Academies Dorchester: TBD

Grades 1-12: Sept. 8

Pre-K and Kindergarten: Sept. 10

BOURNE

Grades 1-12: Sept. 2

Kindergarten: Sept. 3

Pre-K: Sept. 8

BOXFORD

Grades 1-6: Sept. 2

Pre-K and Kindergarten: Sept. 8

BRAINTREE

Grades K-12: Sept. 2

Pre-K: Sept. 8

BRIDGEWATER-RAYNHAM

Grades 1-12: Sept. 2

Pre-K and Kindergarten: Sept. 3

BROCKTON

Grades 1-12: Sept. 3

Pre-K and Kindergarten: Sept. 10

BROOKLINE

Grades 1-12: Sept. 3

Kindergarten, half by assignment: Sept 3-4

BURLINGTON

Grades 1-12: Aug. 31

Pre-K and Kindergarten: Sept. 8

CAMBRIDGE

Grades 1-12: Sept. 1

Pre-K and Kindergarten: Sept. 3

CANTON

Grades 1-12: Sept. 2

Pre-K and Kindergarten: Sept. 8

CARVER

Grades 1-12: Sept. 2

Pre-K and Kindergarten: Sept. 9

CHELMSFORD

Grades 1-9: Sept. 1

All grades: Sept. 2

CHELSEA

Grades 1-12: Aug. 26

Pre-K and Kindergarten: Sept. 2

CLINTON

Grades 1-12: Aug. 26

Pre-K and Kindergarten: Sept. 8

COHASSET

Grades 1-12: Sept. 2

Kindergarten: Sept. 3

Pre-K: Sept. 8

CONCORD

All Grades: Aug. 31

DANVERS

Grades K-12: Sept. 8

Pre-K: Sept. 14

DEDHAM

Grades 1-12: Sept. 2

Kindergarten: Sept. 3

Pre-K: Sept. 9-10

EAST BRIDGEWATER

Grades 1-12: Aug. 31

PreK/Kindergarten: Sept. 3

EASTON

Grades 1-12: Sept. 2

Kindergarten: Sept. 4

Preschool: Sept. 9

FRAMINGHAM

Grades 1-12: Aug. 26

Pre-S, Pre-K and Kindergarten: Sept. 2

FREETOWN-LAKEVILLE

Grades 1-12: Sept. 2

Pre-K and Kindergarten: Sept. 8

GLOUCESTER

Grades 1-12: Sept. 2

Pre-K and Kindergarten: Sept. 10

HANOVER

Grades 1‐12: Aug. 31

Kindergarten: Sept. 1

Pre‐K: Sept. 8

HAVERHILL

Grades 1-12: Sept. 2

Pre-K and Kindergarten: Sept. 9

HOLYOKE

Grades 1-12: Aug. 24

Pre-K and Kindergarten: Aug. 26

IPSWICH

Grades 1-12: Sept. 2

Kindergarten: Sept. 8

LAWRENCE

Grades 1-12: Aug. 24

Pre-K and Kindergarten: Sept. 8

LEXINGTON

Grades K-5, Grade 9: Sept. 1

Grades 6-8, 10-12: Sept. 2

Pre-K: Sept. 8

LOWELL

Grades 1-12: Sept. 2

Pre-K and Kindergarten: Sept. 8

MALDEN

Grades 1-12: Aug. 26

Pre-K and Kindergarten: Sept. 2

MARLBOROUGH

Grades 1-12: Sept. 2

Pre-K and Kindergarten: Sept. 10

METHUEN

Grades 1-12: Sept. 2

Pre-K and Kindergarten: Sept. 10

MIDDLEBOROUGH

Grades 1-12: Sept. 2

Kindergarten: Sept. 3

Pre-Kindergarten: Sept. 7

NEW BEDFORD

Grades 1-12: Aug. 31

Pre-K and Kindergarten: Sept. 2

NEWTON

K-12: Sept. 2

NECP: Sept. 8

PLYMOUTH

Grades 1-12: Aug. 27

Kindergarten: Aug. 28

Pre-K: Sept. 2-3

PITTSFIELD

Grades 1-12: Aug. 31

Pre-K and Kindergarten: Sept. 2

QUINCY

Grades 1-9: Sept. 9

Grades 10-12: Sept. 10

Pre-K and Kindergarten: Sept. 14

RANDOLPH

Grades 1-12: Sept. 2

Pre-K and Kindergarten: Sept. 8

SALEM

Grade 9-12 at Salem Prep, New Liberty Innovation School, and Grades 10-12 at Salem High: Sept. 3

Grades 1-5 at Sarah Parker Remond School: Sept 2

Kindergarten at Sarah Parker Remond School: Sept. 8

Grades 1-8: Sept. 3

Pre-K and Kindergarten: Sept 10

SOMERVILLE

Grades 1-12: Aug. 31

Pre-K and Kindergarten: Sept. 2

WATERTOWN

Grades 1-12: Sept. 8

Kindergarten: Sept. 9

PS and Pre-K: Sept. 15

WELLESLEY

All grades: Sept. 2

WEST BRIDGEWATER

Grades 1-12: Sept. 1

Pre-K and Kindergarten: Sept. 8

WEYMOUTH

Grades 1-6 and Grade 9: Sept. 3

Kindergarten, Grades 7-8 and Grades 10-12: Sept. 4

Pre-K: Sept. 8

WORCESTER

Grades 1-12: Aug. 31

Pre-K and Kindergarten: Sept. 3

This is a developing story. Check back for updates as more information becomes available.

Download the FREE Boston 25 News app for breaking news alerts.

Follow Boston 25 News on Facebook and Twitter. | Watch Boston 25 News NOW

©2026 Cox Media Group