Town-by-town list: Here’s when Massachusetts students return for the 2026-2027 school year

Back to school shopping anyone?
Even though it is only the second week of July, many Massachusetts public schools have already released their calendars for the 2026-2027 academic year.
Here’s an alphabetical town-by-town list of when students in Massachusetts will return to school.
Grades K-6, 9: Sept. 8
Grades 7-8, 10-12: Sept. 9
Kindergarten and Grades 1-7, Grade 9: Aug. 31
Grades 8 and 10-12: Sept. 1
Grades 1-12: Sept. 3
Pre-K and Kindergarten: Sept. 9
Grades K-12: Sept. 2
Pre-K: Sept. 8
Grades 1-12: Sept. 2
Pre-K and Kindergarten: Sept. 8
Grades 1-12, Half of the Kindergarten class: Sept. 2
Half of the Kindergarten class: Sept. 3
Pre-K: Sept. 8
Grades 1-12: Aug. 31
Pre-K and Kindergarten: Sept. 1
Grades 1-12: Aug. 31
Pre-K and Kindergarten: Sept. 2
Grades 1-12: Aug. 31
Kindergarten: Sept. 9
Pre-K: Sept. 10
All students: Sept. 2
Grades 1-12: Aug. 31
Pre-K and Kindergarten: Sept. 8
Grades 1-12: Aug. 26
Kindergarten: Aug. 31
Pre-K: Sept. 8
Grades 1-12: Sept. 2
Pre-K and Kindergarten: Sept. 8
All grades: Sept. 2
Grades 1-12: Sept. 2
Kindergarten staggered first day: Sept. 9
Pre-K: Sept. 9
All Kindergarten students report: Sept. 10
All Grades: Aug. 26
Grades 1-12: Sept. 2
Half of the Kindergarten class: Sept. 3
Half of the Kindergarten class: Sept. 4
Pre-K: Sept. 8
Grades 1-12: Aug. 26
Pre-K and Kindergarten: Aug. 27
Grades 1-12: Sept. 2 (Grades 10-12 virtual) and Sept. 3 (All grades in person)
Pre-K and Kindergarten: Sept. 8
Grades 1-12: Sept. 2
Kindergarten: Sept. 8
Project Support: Sept. 10
UP Academies Dorchester: TBD
Grades 1-12: Sept. 8
Pre-K and Kindergarten: Sept. 10
Grades 1-12: Sept. 2
Kindergarten: Sept. 3
Pre-K: Sept. 8
Grades 1-6: Sept. 2
Pre-K and Kindergarten: Sept. 8
Grades K-12: Sept. 2
Pre-K: Sept. 8
Grades 1-12: Sept. 2
Pre-K and Kindergarten: Sept. 3
Grades 1-12: Sept. 3
Pre-K and Kindergarten: Sept. 10
Grades 1-12: Sept. 3
Kindergarten, half by assignment: Sept 3-4
Grades 1-12: Aug. 31
Pre-K and Kindergarten: Sept. 8
Grades 1-12: Sept. 1
Pre-K and Kindergarten: Sept. 3
Grades 1-12: Sept. 2
Pre-K and Kindergarten: Sept. 8
Grades 1-12: Sept. 2
Pre-K and Kindergarten: Sept. 9
Grades 1-9: Sept. 1
All grades: Sept. 2
Grades 1-12: Aug. 26
Pre-K and Kindergarten: Sept. 2
Grades 1-12: Aug. 26
Pre-K and Kindergarten: Sept. 8
Grades 1-12: Sept. 2
Kindergarten: Sept. 3
Pre-K: Sept. 8
All Grades: Aug. 31
Grades K-12: Sept. 8
Pre-K: Sept. 14
Grades 1-12: Sept. 2
Kindergarten: Sept. 3
Pre-K: Sept. 9-10
Grades 1-12: Aug. 31
PreK/Kindergarten: Sept. 3
Grades 1-12: Sept. 2
Kindergarten: Sept. 4
Preschool: Sept. 9
Grades 1-12: Aug. 26
Pre-S, Pre-K and Kindergarten: Sept. 2
Grades 1-12: Sept. 2
Pre-K and Kindergarten: Sept. 8
Grades 1-12: Sept. 2
Pre-K and Kindergarten: Sept. 10
Grades 1‐12: Aug. 31
Kindergarten: Sept. 1
Pre‐K: Sept. 8
Grades 1-12: Sept. 2
Pre-K and Kindergarten: Sept. 9
Grades 1-12: Aug. 24
Pre-K and Kindergarten: Aug. 26
Grades 1-12: Sept. 2
Kindergarten: Sept. 8
Grades 1-12: Aug. 24
Pre-K and Kindergarten: Sept. 8
Grades K-5, Grade 9: Sept. 1
Grades 6-8, 10-12: Sept. 2
Pre-K: Sept. 8
Grades 1-12: Sept. 2
Pre-K and Kindergarten: Sept. 8
Grades 1-12: Aug. 26
Pre-K and Kindergarten: Sept. 2
Grades 1-12: Sept. 2
Pre-K and Kindergarten: Sept. 10
Grades 1-12: Sept. 2
Pre-K and Kindergarten: Sept. 10
Grades 1-12: Sept. 2
Kindergarten: Sept. 3
Pre-Kindergarten: Sept. 7
Grades 1-12: Aug. 31
Pre-K and Kindergarten: Sept. 2
K-12: Sept. 2
NECP: Sept. 8
Grades 1-12: Aug. 27
Kindergarten: Aug. 28
Pre-K: Sept. 2-3
Grades 1-12: Aug. 31
Pre-K and Kindergarten: Sept. 2
Grades 1-9: Sept. 9
Grades 10-12: Sept. 10
Pre-K and Kindergarten: Sept. 14
Grades 1-12: Sept. 2
Pre-K and Kindergarten: Sept. 8
Grade 9-12 at Salem Prep, New Liberty Innovation School, and Grades 10-12 at Salem High: Sept. 3
Grades 1-5 at Sarah Parker Remond School: Sept 2
Kindergarten at Sarah Parker Remond School: Sept. 8
Grades 1-8: Sept. 3
Pre-K and Kindergarten: Sept 10
Grades 1-12: Aug. 31
Pre-K and Kindergarten: Sept. 2
Grades 1-12: Sept. 8
Kindergarten: Sept. 9
PS and Pre-K: Sept. 15
All grades: Sept. 2
Grades 1-12: Sept. 1
Pre-K and Kindergarten: Sept. 8
Grades 1-6 and Grade 9: Sept. 3
Kindergarten, Grades 7-8 and Grades 10-12: Sept. 4
Pre-K: Sept. 8
Grades 1-12: Aug. 31
Pre-K and Kindergarten: Sept. 3
This is a developing story. Check back for updates as more information becomes available.
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