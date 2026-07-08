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Town-by-town list: Here’s when Massachusetts students return for the 2026-2027 school year

By Alexandra Ruane, Boston 25 News
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By Alexandra Ruane, Boston 25 News

Back to school shopping anyone?

Even though it is only the second week of July, many Massachusetts public schools have already released their calendars for the 2026-2027 academic year.

Here’s an alphabetical town-by-town list of when students in Massachusetts will return to school.

ABINGTON

Grades K-6, 9: Sept. 8

Grades 7-8, 10-12: Sept. 9

ACTON-BOXBORO

Kindergarten and Grades 1-7, Grade 9: Aug. 31

Grades 8 and 10-12: Sept. 1

AGAWAM

Grades 1-12: Sept. 3

Pre-K and Kindergarten: Sept. 9

AMESBURY

Grades K-12: Sept. 2

Pre-K: Sept. 8

ANDOVER

Grades 1-12: Sept. 2

Pre-K and Kindergarten: Sept. 8

ARLINGTON

Grades 1-12, Half of the Kindergarten class: Sept. 2

Half of the Kindergarten class: Sept. 3

Pre-K: Sept. 8

ASHLAND

Grades 1-12: Aug. 31

Pre-K and Kindergarten: Sept. 1

ATHOL-ROYALSTON

Grades 1-12: Aug. 31

Pre-K and Kindergarten: Sept. 2

ATTLEBORO

Grades 1-12: Aug. 31

Kindergarten: Sept. 9

Pre-K: Sept. 10

AUBURN

All students: Sept. 2

AVON

Grades 1-12: Aug. 31

Pre-K and Kindergarten: Sept. 8

AYER-SHIRLEY

Grades 1-12: Aug. 26

Kindergarten: Aug. 31

Pre-K: Sept. 8

BARNSTABLE

Grades 1-12: Sept. 2

Pre-K and Kindergarten: Sept. 8

BEDFORD

All grades: Sept. 2

BELCHERTOWN

Grades 1-12: Sept. 2

Kindergarten staggered first day: Sept. 9

Pre-K: Sept. 9

All Kindergarten students report: Sept. 10

BELLINGHAM

All Grades: Aug. 26

BELMONT

Grades 1-12: Sept. 2

Half of the Kindergarten class: Sept. 3

Half of the Kindergarten class: Sept. 4

Pre-K: Sept. 8

BERLIN-BOYLSTON

Grades 1-12: Aug. 26

Pre-K and Kindergarten: Aug. 27

BEVERLY

Grades 1-12: Sept. 2 (Grades 10-12 virtual) and Sept. 3 (All grades in person)

Pre-K and Kindergarten: Sept. 8

BILLERICA

Grades 1-12: Sept. 2

Kindergarten: Sept. 8

Project Support: Sept. 10

BOSTON

UP Academies Dorchester: TBD

Grades 1-12: Sept. 8

Pre-K and Kindergarten: Sept. 10

BOURNE

Grades 1-12: Sept. 2

Kindergarten: Sept. 3

Pre-K: Sept. 8

BOXFORD

Grades 1-6: Sept. 2

Pre-K and Kindergarten: Sept. 8

BRAINTREE

Grades K-12: Sept. 2

Pre-K: Sept. 8

BRIDGEWATER-RAYNHAM

Grades 1-12: Sept. 2

Pre-K and Kindergarten: Sept. 3

BROCKTON

Grades 1-12: Sept. 3

Pre-K and Kindergarten: Sept. 10

BROOKLINE

Grades 1-12: Sept. 3

Kindergarten, half by assignment: Sept 3-4

BURLINGTON

Grades 1-12: Aug. 31

Pre-K and Kindergarten: Sept. 8

CAMBRIDGE

Grades 1-12: Sept. 1

Pre-K and Kindergarten: Sept. 3

CANTON

Grades 1-12: Sept. 2

Pre-K and Kindergarten: Sept. 8

CARVER

Grades 1-12: Sept. 2

Pre-K and Kindergarten: Sept. 9

CHELMSFORD

Grades 1-9: Sept. 1

All grades: Sept. 2

CHELSEA

Grades 1-12: Aug. 26

Pre-K and Kindergarten: Sept. 2

CLINTON

Grades 1-12: Aug. 26

Pre-K and Kindergarten: Sept. 8

COHASSET

Grades 1-12: Sept. 2

Kindergarten: Sept. 3

Pre-K: Sept. 8

CONCORD

All Grades: Aug. 31

DANVERS

Grades K-12: Sept. 8

Pre-K: Sept. 14

DEDHAM

Grades 1-12: Sept. 2

Kindergarten: Sept. 3

Pre-K: Sept. 9-10

EAST BRIDGEWATER

Grades 1-12: Aug. 31

PreK/Kindergarten: Sept. 3

EASTON

Grades 1-12: Sept. 2

Kindergarten: Sept. 4

Preschool: Sept. 9

FRAMINGHAM

Grades 1-12: Aug. 26

Pre-S, Pre-K and Kindergarten: Sept. 2

FREETOWN-LAKEVILLE

Grades 1-12: Sept. 2

Pre-K and Kindergarten: Sept. 8

GLOUCESTER

Grades 1-12: Sept. 2

Pre-K and Kindergarten: Sept. 10

HANOVER

Grades 1‐12: Aug. 31

Kindergarten: Sept. 1

Pre‐K: Sept. 8

HAVERHILL

Grades 1-12: Sept. 2

Pre-K and Kindergarten: Sept. 9

HOLYOKE

Grades 1-12: Aug. 24

Pre-K and Kindergarten: Aug. 26

IPSWICH

Grades 1-12: Sept. 2

Kindergarten: Sept. 8

LAWRENCE

Grades 1-12: Aug. 24

Pre-K and Kindergarten: Sept. 8

LEXINGTON

Grades K-5, Grade 9: Sept. 1

Grades 6-8, 10-12: Sept. 2

Pre-K: Sept. 8

LOWELL

Grades 1-12: Sept. 2

Pre-K and Kindergarten: Sept. 8

MALDEN

Grades 1-12: Aug. 26

Pre-K and Kindergarten: Sept. 2

MARLBOROUGH

Grades 1-12: Sept. 2

Pre-K and Kindergarten: Sept. 10

METHUEN

Grades 1-12: Sept. 2

Pre-K and Kindergarten: Sept. 10

MIDDLEBOROUGH

Grades 1-12: Sept. 2

Kindergarten: Sept. 3

Pre-Kindergarten: Sept. 7

NEW BEDFORD

Grades 1-12: Aug. 31

Pre-K and Kindergarten: Sept. 2

NEWTON

K-12: Sept. 2

NECP: Sept. 8

PLYMOUTH

Grades 1-12: Aug. 27

Kindergarten: Aug. 28

Pre-K: Sept. 2-3

PITTSFIELD

Grades 1-12: Aug. 31

Pre-K and Kindergarten: Sept. 2

QUINCY

Grades 1-9: Sept. 9

Grades 10-12: Sept. 10

Pre-K and Kindergarten: Sept. 14

RANDOLPH

Grades 1-12: Sept. 2

Pre-K and Kindergarten: Sept. 8

SALEM

Grade 9-12 at Salem Prep, New Liberty Innovation School, and Grades 10-12 at Salem High: Sept. 3

Grades 1-5 at Sarah Parker Remond School: Sept 2

Kindergarten at Sarah Parker Remond School: Sept. 8

Grades 1-8: Sept. 3

Pre-K and Kindergarten: Sept 10

SOMERVILLE

Grades 1-12: Aug. 31

Pre-K and Kindergarten: Sept. 2

WATERTOWN

Grades 1-12: Sept. 8

Kindergarten: Sept. 9

PS and Pre-K: Sept. 15

WELLESLEY

All grades: Sept. 2

WEST BRIDGEWATER

Grades 1-12: Sept. 1

Pre-K and Kindergarten: Sept. 8

WEYMOUTH

Grades 1-6 and Grade 9: Sept. 3

Kindergarten, Grades 7-8 and Grades 10-12: Sept. 4

Pre-K: Sept. 8

WORCESTER

Grades 1-12: Aug. 31

Pre-K and Kindergarten: Sept. 3

This is a developing story. Check back for updates as more information becomes available.

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