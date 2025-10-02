How much house does $500,000 buy you in Boston?

Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.

These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don't look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.

While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it's not nearly enough. But what about Boston?

To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in Boston right now. Listings below $500,000 were included if necessary.

89 Dixon Rd, Brockton, MA 02302

- Price: $499,990

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,518

- See 89 Dixon Rd, Brockton, MA 02302 on Redfin.com

43 14Th Ave, Haverhill, MA 01830

- Price: $499,900

- 3 bedrooms, 1.5 bathrooms

- Square feet: 2,173

- See 43 14Th Ave, Haverhill, MA 01830 on Redfin.com

54 Porter Ave, Revere, MA 02151

- Price: $500,000

- 3 bedrooms, 1.5 bathrooms

- Square feet: 1,544

- See 54 Porter Ave, Revere, MA 02151 on Redfin.com

28 Beech St, Townsend, MA 01469

- Price: $499,999

- 3 bedrooms, 1.5 bathrooms

- Square feet: 1,440

- See 28 Beech St, Townsend, MA 01469 on Redfin.com

4 Josephine St, Franklin, MA 02038

- Price: $500,000

- 3 bedrooms, 1.5 bathrooms

- Square feet: 1,294

- See 4 Josephine St, Franklin, MA 02038 on Redfin.com

63 Melrose Ave, Haverhill, MA 01830

- Price: $499,900

- 3 bedrooms, 1.5 bathrooms

- Square feet: 1,260

- See 63 Melrose Ave, Haverhill, MA 01830 on Redfin.com

217 Highland Ave, Malden, MA 02148

- Price: $499,900

- 3 bedrooms, 1.5 bathrooms

- Square feet: 1,183

- See 217 Highland Ave, Malden, MA 02148 on Redfin.com

500 Howard St, Brockton, MA 02302

- Price: $499,900

- 3 bedrooms, 1 bathroom

- Square feet: 1,848

- See 500 Howard St, Brockton, MA 02302 on Redfin.com

99 S Meadow Rd, Carver, MA 02330

- Price: $499,999

- 3 bedrooms, 1 bathroom

- Square feet: 1,386

- See 99 S Meadow Rd, Carver, MA 02330 on Redfin.com

67 Brickel Rd, Stoughton, MA 02072

- Price: $499,999

- 3 bedrooms, 1 bathroom

- Square feet: 1,312

- See 67 Brickel Rd, Stoughton, MA 02072 on Redfin.com

58 Front St, Holliston, MA 01746

- Price: $499,900

- 3 bedrooms, 1 bathroom

- Square feet: 1,141

- See 58 Front St, Holliston, MA 01746 on Redfin.com

272 Lincoln St, Marlborough, MA 01752

- Price: $499,988

- 2 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 1,130

- See 272 Lincoln St, Marlborough, MA 01752 on Redfin.com

306 Trailside Way, Ashland, MA 01721

- Price: $499,999

- 2 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,224

- See 306 Trailside Way, Ashland, MA 01721 on Redfin.com

32 Whites Ave, Watertown, MA 02472

- Price: $499,999

- 2 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,075

- See 32 Whites Ave, Watertown, MA 02472 on Redfin.com

4 S Spooner St, Plymouth, MA 02360

- Price: $499,900

- 2 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,000

- See 4 S Spooner St, Plymouth, MA 02360 on Redfin.com

2 S Spooner St, Plymouth, MA 02360

- Price: $499,900

- 2 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,000

- See 2 S Spooner St, Plymouth, MA 02360 on Redfin.com

126 Mountain Gate Rd, Ashland, MA 01721

- Price: $499,999

- 2 bedrooms, 1.5 bathrooms

- Square feet: 1,492

- See 126 Mountain Gate Rd, Ashland, MA 01721 on Redfin.com

110 Bellingham St, Chelsea, MA 02150

- Price: $499,900

- 2 bedrooms, 1 bathroom

- Square feet: 1,220

- See 110 Bellingham St, Chelsea, MA 02150 on Redfin.com

58 Weatherly Dr, Salem, MA 01970

- Price: $499,900

- 2 bedrooms, 1 bathroom

- Square feet: 1,108

- See 58 Weatherly Dr, Salem, MA 01970 on Redfin.com

900 Shirley St, Winthrop, MA 02152

- Price: $499,900

- 2 bedrooms, 1 bathroom

- Square feet: 1,015

- See 900 Shirley St, Winthrop, MA 02152 on Redfin.com

31 Springfield Dr, Littleton, MA 01460

- Price: $499,900

- 2 bedrooms, 1 bathroom

- Square feet: 900

- See 31 Springfield Dr, Littleton, MA 01460 on Redfin.com

1 King St, Dorchester, MA 02122

- Price: $499,999

- 2 bedrooms, 1 bathroom

- Square feet: 827

- See 1 King St, Dorchester, MA 02122 on Redfin.com

249 Lake St, Waltham, MA 02451

- Price: $499,900

- 2 bedrooms, 1 bathroom

- Square feet: 792

- See 249 Lake St, Waltham, MA 02451 on Redfin.com

70 Jamaicaway, Jamaica Plain, MA 02130

- Price: $499,900

- 2 bedrooms, 1 bathroom

- Square feet: 714

- See 70 Jamaicaway, Jamaica Plain, MA 02130 on Redfin.com

10 Avon St, Somerville, MA 02143

- Price: $500,000

- 2 bedrooms, 1 bathroom

- Square feet: 670

- See 10 Avon St, Somerville, MA 02143 on Redfin.com

409 Lynn Fells Pkwy, Saugus, MA 01906

- Price: $500,000

- 1 bedroom, 1.5 bathrooms

- Square feet: 1,685

- See 409 Lynn Fells Pkwy, Saugus, MA 01906 on Redfin.com

14 Everett St, Dorchester, MA 02122

- Price: $499,900

- 1 bedroom, 1 bathroom

- Square feet: 780

- See 14 Everett St, Dorchester, MA 02122 on Redfin.com

89 Prescott St, Boston, MA 02128

- Price: $500,000

- 1 bedroom, 1 bathroom

- Square feet: 771

- See 89 Prescott St, Boston, MA 02128 on Redfin.com

62 Foundry St, Wakefield, MA 01880

- Price: $499,900

- 1 bedroom, 1 bathroom

- Square feet: 725

- See 62 Foundry St, Wakefield, MA 01880 on Redfin.com

60 Babcock St, Brookline, MA 02446

- Price: $500,000

- 0 bedrooms, 1 bathroom

- Square feet: 509

- See 60 Babcock St, Brookline, MA 02446 on Redfin.com

This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.